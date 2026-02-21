Cottbus: Schönmaier springt auf Rang zwei

Die deutsche Sprung-Europameisterin Karina Schönmaier ist erfolgreich in die neue Weltcup-Saison gestartet. Beim traditionsreichen "Turnier der Meister" in Cottbus belegte die Mehrkampf-Meisterin aus Chemnitz am Samstag Rang zwei. Nur die unter neutraler Flagge startende Anna Kalmikowa lag am Spezialgerät vor der 20-Jährigen. Dritte wurde Teja Belak aus Slowenien.

Ohne Medaille blieb am Stufenbarren Schönmaiers Vereinskollegin Lea Quaas, die Fünfte wurde. Am Sonntag steht Quaas erneut im Endkampf, nachdem die deutsche Boden-Meisterin bereits am Freitag das Finale am Schwebebalken erreicht hatte. Für das Sprungfinale der Männer ist zudem Lokalmatador Tom Schultze qualifiziert.

Aufmerksamkeit zog erneut Oksana Chusovitina auf sich. Die 50 Jahre alte Turnerin aus Usbekistan belegte bei ihrem 24. Start in Cottbus seit 1989 Rang sieben. Die Mannschafts-Olympiasiegerin von 1992 war zwischen 2006 und 2012 für den Deutschen Turner-Bund an die Geräte gegangen.

Bei den Männern gewann Artem Dolgopyat aus Israel am Boden. Der Italiener Gabriele Targhetta setzte sich am Pauschenpferd durch, bester Turner an den Ringen war Artur Awetisjan aus Armenien. Am Stufenbarren triumphierte die Italienerin Elisa Iorio.