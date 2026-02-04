Curling macht den Anfang: Olympische Wettbewerbe haben begonnen

Zwei Tage vor der Eröffnungsfeier haben die Wettbewerbe der 25. Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina d'Ampezzo begonnen. Den Anfang machten die Curler, die erste Session des Mixed-Turniers begann um 19.05 Uhr im Cortina Curling Stadium mit den Duellen Estland - Schweiz, Kanada - Tschechien, Großbritannien - Norwegen und Schweden - Südkorea.

Allerdings wurden die Athletinnen und Athleten schnell schon wieder gestoppt: Nach wenigen Minuten fiel das Licht kurzzeitig aus. Die Technikpanne war nach etwa fünf Minuten behoben.

Das Mixed ist der erste von drei Wettbewerben im Curling, insgesamt gibt es in Norditalien 116 Entscheidungen. Die erste Goldmedaille wird am Samstag vergeben, wenn die alpinen Skirennläufer in der Abfahrt antreten (11.30 Uhr). Am ersten Wochenende werden 13 Olympiasieger bzw. Olympiasiegerinnen gekürt.

Im Curling fallen die Medaillenentscheidungen am 10. (Mixed), 21. (Männer) und 22. Februar (Frauen).