Curling-Mixed: Schwedisches Geschwisterduo triumphiert

Rasmus Wrana fiel seiner Schwester Isabella in die Arme, das goldene Familienglück war perfekt: Schwedens Curling-Geschwisterpaar hat sich im Mixed-Wettbewerb der Winterspiele in Italien zum Olympiasieger gekrönt. In Cortina d'Ampezzo triumphierte das Duo in einem dramatischen Endspiel hauchdünn mit 6:5 über die favorisierten Cory Thiesse und Korey Dropkin aus den USA.

Bronze ging im kleinen Finale zuvor an das italienische Gastgeber-Duo Stefania Constantini und Amos Mosaner nach ihrem 5:3-Sieg gegen Jennifer Dodds und Bruce Mouat aus Großbritannien.

Im Spiel um die Goldmedaille schenkten sich die Finalisten im Anschluss nur wenig. Zwar sicherte sich die USA am Dienstagabend die erste Führung, das Geschwisterduo konterte jedoch mit einem Geniestreich. Eine klare Führung konnte in einem spannenden, aber nicht immer hochklassigen Match keine der beiden Nationen erzwingen. So fiel die Entscheidung erst im achten und letzten End - und die USA strauchelte, während Rasmus Wrana seinen letzten Match-Stein goldrichtig platzierte.

Bei ihrem olympischen Debüt feierte Isabella Wrana somit gleich Gold, ihr älterer Bruder ist dagegen bereits hochdekoriert: Mit der schwedischen Männer-Auswahl gewann der 31-Jährige bei den vergangenen Winterspielen in China Gold, vier Jahre zuvor gab es in Pyeongchang bereits Silber. In Italien hatte das Duo nach drei Niederlagen zu Beginn der Spiele bereits kurz vor dem Aus gestanden.