Curling: Schweiz und Schweden im Frauen-Finale

Die Curlerinnen der Schweiz und Schwedens duellieren sich bei den Olympischen Winterspielen in Cortina d'Ampezzo um Gold. Schweden schaltete Weltmeister und Topfavorit Kanada im Halbfinale mit 6:3 aus, die Schweizerinnen zogen nach einem 7:4 gegen die USA ins Finale am Sonntag (11.05 Uhr) ein.

Die Skandinavierinnen holten bislang dreimal Gold, zuletzt 2018 in Pyeongchang. Für den Vize-Weltmeister Schweiz ist es nach 2002 und 2006 die dritte Finalteilnahme, beide Male verloren die Eidgenossinnen. Kanada und die USA treffen am Samstag (14.05 Uhr) im Spiel um Bronze aufeinander.