Curling: Top-Nationen im Halbfinale

Im Curling-Wettbewerb der Frauen bei den Olympischen Winterspielen in Cortina d'Ampezzo stehen die großen Favoriten gesammelt in der Runde der letzten Vier. Im Halbfinale am Freitag treffen die dreimaligen Olympiasiegerinnen aus Schweden nun auf Topfavorit Kanada, zeitgleich messen sich im Cortina Curling Stadion die nach der Vorrunde zweitplatzierten USA mit der Schweiz (beide 14.05 Uhr).

In der zwölften und letzten Session waren am Donnerstagnachmittag noch einige Entscheidungen um die letzten beiden Halbfinal-Spots ausgestanden. Kanada sicherte sich den Platz in den Play-offs durch ein umkämpftes 10:7 gegen Südkorea. Die Amerikanerinnen triumphierten überraschend mit 7:6 gegen die bereits vorzeitig qualifizierten Schweizerinnen - im Halbfinale gibt es nur einen Tag später das direkte Rematch.

Für die britischen Olympiasiegerinnen von 2022, zu denen Jennifer Dodds als letzte verbliebene Athletin aus dem Gold-Team von Peking gehört, ist dagegen schon nach der Round Robin Schluss. In die Medaillenentscheidungen am Samstag um Bronze (14.05 Uhr) und um Gold und Silber im großen Finale am Sonntag (11.05 Uhr) werden sie nicht mehr eingreifen können.