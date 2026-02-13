Die Olympia-Höhepunkte am Freitag, 13. Februar

Die deutschen Skeletoni greifen vier Jahre nach dem Doppelsieg von Peking erneut nach Medaillen. Axel Jungk, in China Zweiter, liegt nach zwei von vier Läufen hinter dem britischen Weltmeister und Gesamtweltcupsieger Matt Weston in Lauerstellung. Peking-Olympiasieger Christopher Grotheer ist Dritter. Der dritte Durchgang beginnt um 19.30, der entscheidende vierte um 21.14 Uhr.

Mit Rückkehrer Justus Strelow gehen die deutschen Biathleten ab 14.00 Uhr im Sprint an den Start. Neben Strelow, der nach seiner Pause im Einzel wieder zum Aufgebot gehört, sind Philipp Nawrath, Philipp Horn und David Zobel über die 10 Kilometer dabei. Mit den größten Medaillenchancen gehen Nawrath und Horn ins Rennen, die im Weltcup in dieser Saison bereits jeweils einmal im Sprint aufs Podest gelaufen waren.

Nach den bislang enttäuschend verlaufenen Wettbewerben steht für die Skilangläufer das Rennen über 10 km Freistil auf dem Programm. Ab 11.45 Uhr kämpfen Janosch Brugger (Schluchsee), Friedrich Moch (Isny) und Florian Notz (Römerstein) um gute Platzierungen. Bei den Frauen hatte am Donnerstag Pia Fink als 19. noch für das beste DSV-Ergebnis gesorgt.