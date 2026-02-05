- Anzeige -
- Anzeige -
Olympia kostenlos auf Joyn streamen

Medaillenspiegel Olympia 2026 aktuell: Live-Stand am 13. Februar - Winterspiele in Mailand und Cortina

  • Aktualisiert: 13.02.2026
  • 09:07 Uhr
  • ran.de
Medaillen für Olympia vorgestellt
Medaillen für Olympia vorgestellt© AFP/SID/ANDREA PATTARO

Die Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina laufen. So sieht der aktuelle Medaillenspiegel aus - wo steht Deutschland?

Die Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina d’Ampezzo laufen! Vom 6. bis 22. Februar kämpfen ca. 2.900 Athletinnen und Athleten aus über 90 Nationen um 116 Gold, Silber- und Bronzemedaillen in acht Sportarten.

Deutschland, USA, Norwegen, Italien und viele weitere Teams liefern sich packende Duelle – jede Entscheidung kann den Medaillenspiegel noch komplett umkrempeln.

- Anzeige -
- Anzeige -

Olympia 2026: Der aktuelle Medaillenspiegel

Hier sehen Sie den aktuellen Medaillenspiegel Olympia 2026 – automatisch und live aktualisiert. Sortiert nach Gold, dann Silber und Bronze: Wie viele Medaillen hat Team D bereits geholt? Wo steht Deutschland im Vergleich zu den Top-Nationen?

- Anzeige -
- Anzeige -
#LandGoldSilberBronzeGesamt
1NorwegenNORNorwegen72514
2ItalienITAItalien63817
3USAUSAUSA47314
4DeutschlandGERDeutschland4329
5SchwedenSWESchweden4318
6SchweizSUISchweiz4127
7ÖsterreichAUTÖsterreich36312
8FrankreichFRAFrankreich3418
9NiederlandeNEDNiederlande3306
10JapanJPNJapan22610
11SüdkoreaKORSüdkorea1124
12SlowenienSLOSlowenien1102
TschechienCZETschechien1102
14AustralienAUSAustralien1001
15KanadaCANKanada0347
16ChinaCHNChina0224
17NeuseelandNZLNeuseeland0112
18LettlandLATLettland0101
PolenPOLPolen0101
20BulgarienBULBulgarien0022
21BelgienBELBelgien0011
FinnlandFINFinnland0011
23AlbanienALBAlbanien0000
AndorraANDAndorra0000
ArgentinienARGArgentinien0000
ArmenienARMArmenien0000
AserbaidschanAZEAserbaidschan0000
BeninBENBenin0000
BolivienBOLBolivien0000
Bosnien-HerzegowinaBIHBosnien-Herzegowina0000
BrasilienBRABrasilien0000
ChileCHIChile0000
DänemarkDENDänemark0000
EcuadorECUEcuador0000
EritreaERIEritrea0000
EstlandESTEstland0000
GeorgienGEOGeorgien0000
GriechenlandGREGriechenland0000
GrönlandGRLGrönland0000
GroßbritannienGBRGroßbritannien0000
Guinea-BissauGNBGuinea-Bissau0000
HaitiHAIHaiti0000
HongkongHKGHongkong0000
IndienINDIndien0000
IranIRNIran0000
IrlandIRLIrland0000
IslandISLIsland0000
IsraelISRIsrael0000
JamaikaJAMJamaika0000
KasachstanKAZKasachstan0000
KirgisistanKGZKirgisistan0000
KolumbienCOLKolumbien0000
KosovoKOSKosovo0000
KroatienCROKroatien0000
LibanonLIBLibanon0000
LiechtensteinLIELiechtenstein0000
LitauenLTULitauen0000
LuxemburgLUXLuxemburg0000
MadagaskarMADMadagaskar0000
MalaysiaMASMalaysia0000
MaltaMLTMalta0000
MarokkoMARMarokko0000
MexikoMEXMexiko0000
MoldauMDAMoldau0000
MonacoMONMonaco0000
MongoleiMGLMongolei0000
MontenegroMNEMontenegro0000
NigeriaNGANigeria0000
NordmazedonienMKDNordmazedonien0000
PakistanPAKPakistan0000
PhilippinenPHIPhilippinen0000
PortugalPORPortugal0000
Puerto RicoPURPuerto Rico0000
RumänienROURumänien0000
San MarinoSMRSan Marino0000
Saudi-ArabienKSASaudi-Arabien0000
SerbienSRBSerbien0000
SingapurSGPSingapur0000
SlowakeiSVKSlowakei0000
SpanienESPSpanien0000
SüdafrikaRSASüdafrika0000
TaiwanTPETaiwan0000
ThailandTHAThailand0000
Trinidad & TobagoTTOTrinidad & Tobago0000
TürkeiTURTürkei0000
UkraineUKRUkraine0000
UngarnHUNUngarn0000
UruguayURUUruguay0000
UsbekistanUZBUsbekistan0000
VA EmirateUAEVA Emirate0000
VenezuelaVENVenezuela0000
ZypernCYPZypern0000

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Olympische Winterspiele live und kostenlos auf Joyn streamen

Viele der Top-Wettkämpfe könnt ihr auf  Joyn im Eurosport-Livestream kostenlos verfolgen – ein großer Vorteil, denn Eurosport-Livestreams sind sonst kostenpflichtig.

Einfach Joyn öffnen und mitfiebern, egal ob Biathlon, Skispringen, Eishockey oder Snowboard.

DEB-Team

Olympia 2026 live und kostenlos auf Joyn streamen

Hier im kostenfreien Eurosport-Stream auf Joyn

ARD und ZDF zeigen zudem ausgewählte Highlights und Medaillenentscheidungen im Free-TV - beide Sender sind ebenfalls kostenlos auf Joyn streambar.

Alle weiteren Infos zu Zeitplan, deutschen Medaillenchancen, Stars und Ergebnissen findet ihr auf unserer großen Olympia-2026-Seite auf ran.de. Bleibt dran – die Spiele werden spannend!

Auch interessant: Olympia 2026: Alle Wettbewerbe im Liveticker Und: Olympia 2026: Die Monatsgehälter der deutschen Sportstars

Mehr zu Olympia
Coventry erklärte sich nach dem Rauswurf
News

Coventry verteidigt IOC-Linie: "Eine sehr gute Regel"

  • 13.02.2026
  • 12:12 Uhr
VAL DI FIEMME, ITALY 20260213 Johannes Hosflot Klaebo, Norway, in the men s 10 km freestyle during the Winter Olympics in Val di Fiemme, Italy. *** The image is included in the SPORTS PACKAGE. For ...
News

Olympia LIVE: Skilanglauf-Entscheidung der Herren

  • 13.02.2026
  • 12:10 Uhr
imago images 1067792950
News

Pasta-Ärger im Olympiadorf: "Magen dreht sich um"

  • 13.02.2026
  • 12:01 Uhr
Leonardo Da Vincis Vitruvianischer Mensch
News

Olympia: "Zensiertes" Da-Vinci-Kunstwerk sorgt für Empörung

  • 13.02.2026
  • 11:59 Uhr
Lindsey VonnUpdate
News

Chirurg: OP von Lindsey Vonn war "kompliziert"

  • 13.02.2026
  • 11:49 Uhr
Olympic Logo Mark, FEBRUARY 12, 2026 : the Milano Cortina 2026 Olympic Winter games, Winterspiele,Spiele, Summer games at Cortina Curling Olympic Stadium in Cortina d Ampezzo, Italy. Noxthirdxparty...
News

Olympia: Eiskunstlauf-Trainer wegen Gewaltvorwürfen gesperrt

  • 13.02.2026
  • 11:04 Uhr
CORTINA D AMPEZZO, ITALY - FEBRUARY 12: Julia Taubitz, Dajana Eitberger, Magdalena Matschina, Tobias Wendl, Tobias Arlt and Max Langenhan of Team Germany celebrate winning gold after the Luge Team ...
News

Olympia: Gold-Rodler waren vor Start eingesperrt

  • 13.02.2026
  • 10:25 Uhr
Gewann zweimal Gold in Cortina: Max Langenhan
News

Olympiasieger Langenhan drückt Kanzler Merz weg

  • 13.02.2026
  • 10:16 Uhr
imago images 1072070171
News

Eishockey bei Olympia 2026 heute live: Turnier der Männer im Free-TV und im kostenlosen Joyn-Stream

  • 13.02.2026
  • 09:39 Uhr
imago images 1072456058
News

Kommentar zum Helm-Skandal: Das IOC muss endlich aufwachen

  • 13.02.2026
  • 09:37 Uhr