Die Olympia-Höhepunkte am Freitag, 20. Februar

Nach dem vierten Platz in der Staffel haben die deutschen Biathlon-Männer eine letzte Chance auf Edelmetall. Im Massenstart über 15 km hoffen Philipp Nawrath, Philipp Horn und David Zobel um 14.15 Uhr auf einen versöhnlichen Abschluss der Winterspiele. Topfavoriten auf die vorderen Plätze sind allerdings andere - vor allem die Norweger um Einzel-Olympiasieger Johan-Olav Botn und die starken Franzosen.

Wenige Tage vor ihrem 30. Geburtstag peilt Daniela Maier ihre zweite Olympiamedaille an. In Peking 2022 wurde sie in einem kontroversen Finale Vierte, bekam nachträglich aber doch Bronze zugesprochen. In Livigno ist sogar Gold drin, immerhin gewann Maier in dieser Saison sechs Weltcup-Rennen. Zudem gehen Leonie Bachl-Staudinger, Luisa Klapprott und Veronika Redder für Deutschland an den Start. Los geht es mit den Vorläufen um 12 Uhr, das Finale steigt gegen 13.10 Uhr.

Die deutschen Bob-Pilotinnen starten in ihre Medaillenjagd im Zweier. Laura Nolte will ihr Drama am Montag im Monobob, als sie die Goldmedaille um nur vier Hunderstel verpasste, vergessen machen und an ihren Zweier-Triumph von Peking 2022 anknüpfen. Neben der Topfavoritin darf sich auch Lisa Buckwitz Hoffnungen auf Edelmetall machen. Der erste Lauf im Cortina Sliding Centre startet um 18.00 Uhr, der zweite um 19.48 Uhr.