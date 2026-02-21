Die Olympia-Höhepunkte am Samstag, 21. Februar

BIATHLON: Letzte Medaillenchance für Preuß und Co.

BOB: Entscheidung im Frauen-Zweier, Auftakt im Männer-Vierer

SKICROSS: Wilmsmann und Hronek wollen angreifen

BIATHLON: Für Franziska Preuß sind es bislang Winterspiele zum Vergessen. Kurz vor ihrem angekündigten Karriereende bekommt Deutschlands Sportlerin des Jahres noch eine letzte Chance auf der olympischen Bühne. Im Massenstart über 12,5 km wollen neben Preuß auch Vanessa Voigt und Janina Hettich-Walz die miserable Bilanz für das deutsche Biathlon-Team in Antholz aufbessern. Startschuss ist um 14.15 Uhr.

BOB: Die Medaillenjagd im Eiskanal geht in die finale Phase. Am Abend ab 19 Uhr sind Laura Nolte, Lisa Buckwitz und Kim Kalicke im Zweier der Frauen dran - und wollen das nächste Gold für das deutsche Team holen. Bereits am Vormittag starten zuvor die Männer in der Königsdisziplin Vierer. Alle Augen sind dabei auf das Duell zwischen Zweier-Olympiasieger Johannes Lochner und Francesco Friedrich gerichtet, mit Adam Amour ist ab 10 Uhr im ersten und zweiten von vier Läufen noch ein weiterer deutscher Pilot mit seinem Team am Start.

SKICROSS: Letzte Chance auf eine Medaille für die deutschen Ski-Freestyler: Im Skicross gehen mit Florian Wilmsmann und Tim Hronek gleich zwei Athleten mit guten Medaillenchancen ins Rennen. "Ich glaube, das wird ziemlich cool", sagte Wilmsmann vor dem Auftakt in Livigno. Die Vorläufe starten um 12 Uhr, das Finale ist für 13.10 Uhr angesetzt.