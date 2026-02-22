Die Olympia-Höhepunkte am Sonntag, 22. Februar

Johannes Lochner steuert im finalen Showdown mit dem langjährigen Dominator Francesco Friedrich auf Olympiagold im Viererbob zu. Vier Tage nach seinem Triumph im Zweier legte der 35-Jährige in der Königsdiziplin am Samstag schon einen perfekten Start hin und führt zur Halbzeit bereits mit 0,43 Sekunden vor seinem Dauerrivalen Friedrich. Im dritten Lauf ab 10.00 Uhr und im vierten ab 12.12 Uhr könnte er zu seinem zweiten Gold in Cortina rasen und damit einen krönenden Abschluss seiner Karriere feiern. Der Frankfurter Adam Ammour geht als Dritter in den Finaltag.

Die Erzrivalen Kanada und USA spielen beim Eishockey-Turnier der Olympischen Winterspiele in Mailand um die Goldmedaille. Die Kanadier kämpfen im Eishockey der Männer um ihre 15. Goldmedaille und die erste seit Sotschi 2014. Die USA warten seit 1980, als sie beim "Miracle on Ice" sensationell die Sowjetunion besiegt hatten, auf ihren dritten Olympiasieg. Letztmals im Finale standen sie 2010 in Vancouver. Das Eishockey-Finale ist traditionell die letzte Entscheidung der Winterspiele. Das Auftaktbully fällt knapp sechs Stunden vor Beginn der Schlussfeier am Sonntag um 14.10 Uhr.

Im Skilanglauf feiert bei den Frauen das 50-Kilometer-Rennen Premiere. Der Weltverband FIS hatte zur Saison 2024/25 die Distanzen für Männer und Frauen angeglichen, bis dahin waren Frauen bei großen Meisterschaften maximal 30 Kilometer gelaufen. Um 10.00 Uhr startet das Feld der Langläuferinnen um die Oberwiesenthalerin Katharina Hennig Dotzler und Katherina Sauerbrey aus Steinbach-Hallenberg in Val di Fiemme im klassischen Stil in die Loipe.