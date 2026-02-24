Die Sport-Höhepunkte am Dienstag, 24. Februar

Mit einem komfortablen Vorsprung geht Bayer Leverkusen ins Play-off-Rückspiel gegen Olympiakos Piräus und hat das Ticket für das Achtelfinale der Champions League fest im Blick. Nach dem 2:0-Sieg im Hinspiel in Griechenland hat der Fußball-Bundesligist alle Trümpfe in der Hand, los geht es um 21.00 Uhr. Noch besser ist die Ausgangslage für die deutschen Nationalspieler Nick Woltemade und Malick Thiaw mit Newcastle United. Nach dem 6:1 in der Vorwoche bei Qarabag Agdam sollte das Weiterkommen beim Wiedersehen im eigenen Stadion Formsache sein.

Gleich vier Handball-Bundesligisten sind in der European League im Einsatz. Am 2. Spieltag der Hauptrunde tritt nur die SG Flensburg-Handewitt zu Hause an, es geht gegen Montpellier HB (18.45 Uhr). Zeitgleich spielt die TSV Hannover-Burgdorf bei den Kadetten Schaffhausen, ab 20.45 Uhr tritt der THW Kiel bei Bidasoa Irun an, die MT Melsungen bei Vardar Skopje.