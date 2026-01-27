Die Sport-Höhepunkte am Dienstag, 27. Januar

FUSSBALL: Bremen und St. Pauli unter Druck

EISHOCKEY: Haie wollen historische Bestmarke ausbauen

HANDBALL: Kampf ums EM-Halbfinale spitzt sich zu

FUSSBALL: Nachdem der Schneesturm "Elli" Anfang Januar für zwei Absagen in der Fußball-Bundesliga gesorgt hatte, stehen nun die jeweiligen Nachholspiele an: Werder Bremen trifft auf die TSG Hoffenheim, der FC St. Pauli auf RB Leipzig. Vor allem die Nordklubs stehen dabei mächtig unter Druck. Die Bremer warten seit acht Pflichtspielen auf einen Erfolg, in der Tabelle liegen sie nur auf Platz 15. Noch bedrohlicher ist die Lage bei den Kiezkickern, die mit 13 Punkten nur 17. sind. In beiden Partien rollt der Ball ab 20.30 Uhr.

EISHOCKEY: Die Kölner Haie eilen in der Deutschen Eishockey Liga von Sieg zu Sieg, das jüngste 5:2 gegen die Nürnberg Ice Tigers bedeutete den 16. Erfolg in Serie - Rekord. Auf dem Weg zum ersehnten Meistertitel soll nun die Bestmarke gegen die Löwen aus Frankfurt weiter ausgebaut werden. Die Begegnung Erster gegen 13. startet um 19.30 Uhr.

HANDBALL: Bei der Handball-EM spitzt sich der Kampf um die begehrten Halbfinaltickets immer weiter zu. Gleich vier Mannschaften stehen in der Hauptrundengruppe zwei bei vier Punkten - das verspricht große Spannung. Ab 15.30 Uhr muss Spitzenreiter Island gegen Außenseiter Schweiz vorlegen. Im Anschluss folgen die Duelle Slowenien gegen Kroatien um 18.30 Uhr und Schweden gegen Ungarn um 20.30 Uhr.