Die Sport-Höhepunkte am Dienstag, 3. Februar

Bayer Leverkusen ist im Viertelfinale des DFB-Pokals gegen den abstiegsbedrohten Ligakonkurrenten FC St. Pauli gefordert. Regelmäßig versagten Bayer als klarer Favorit zuletzt die Nerven - ob gegen Rot-Weiss Essen, den Karlsruher SC, die SV Elversberg oder Bielefeld. 2024 gewann Leverkusen zwar den Pokal, in fünf Jahren ließ sich die Werkself aber ansonsten viermal von einem Underdog überrumpeln. Am Dienstagabend (20.45 Uhr/ZDF und Sky) soll eine erneute Blamage vermieden werden.

Die Mängelliste bei Eintracht Frankfurt ist lang, Trainer Albert Riera soll die Probleme in den Griff kriegen. Der 43 Jahre alte Spanier kommt vom slowenischen Conference-League-Teilnehmer NK Celje und wird am Dienstagmittag (14.30) bei den Hessen vorgestellt. Gelingt der Neustart?