Die Sport-Höhepunkte am Donnerstag, 12. Februar

Für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft werden am Donnerstag bei der Auslosung für die nächste Auflage der Nations League in Brüssel bereits erste Weichen für die Zeit nach der WM-Endrunde gestellt. Dem für die A-Liga gesetzten Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann droht dabei eine Gruppe etwa mit den Niederlanden, England und der Türkei. Allerdings sind auch leichtere Aufgaben möglich. Die sechs Nations-League-Begegnungen der deutschen Elf in der Vorrunde finden von Ende September bis Mitte November statt.

Für die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg beginnt am Donnerstag in der Champions League der Kampf um den Einzug ins Viertelfinale. Im Play-off-Hinspiel gegen Juventus Turin streben die Wölfinnen einen möglichst gute Ausgangsposition für das Rückspiel beim italienischen Spitzenklub in der kommenden Woche an.

Der deutsche Basketball-Meister Bayern München will am Donnerstag seine EuroLeague-Siegesserie verlängern und damit seine Chancen auf einen Play-In-Platz wahren. Nach zuletzt vier Erfolgen in der europäischen Königsklasse ist die Mannschaft von Trainer Svetislav Pesic bei Maccabi Tel Aviv gefordert.