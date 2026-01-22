Die Sport-Höhepunkte am Donnerstag, 22. Januar

HANDBALL: Deutschland startet in EM-Hauptrunde

FUSSBALL: Freiburg und Stuttgart in der Europa League gefordert

BIATHLON: 15 km der Männer in Nove Mesto

HANDBALL: Die deutsche Handball-Nationalmannschaft startet gegen Portugal in die Hauptrunde der Handball-EM (15.30 Uhr). Die Portugiesen, gegen die das deutsche Team im Vorjahr bei der WM im Viertelfinale ausgeschieden war, gewannen ihr letztes Gruppenspiel überraschend gegen Gastgeber Dänemark.

FUSSBALL: Fußball-Bundesligist SC Freiburg kann im Heimspiel in der Europa League gegen Maccabi Tel Aviv (18.45 Uhr) einen großen Schritt in Richtung Achtelfinale machen. Für den VfB Stuttgart geht es auswärts gegen den Tabellennachbarn AS Rom (21.00 Uhr). Auch die Stuttgarter, aktuell Neunter in der Tabelle, können noch die direkte Qualifikation für das Achtelfinale schaffen.

BIATHLON: Der letzte Biathlon-Weltcup vor Olympia beginnt mit dem 15 km Einzel der Männer (18.15 Uhr) im tschechischen Nove Mesto. Der DSV ist mit einem kompletten Team vor Ort, will kurz vor den Winterspielen aber keine Ausfälle riskieren.