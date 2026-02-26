Die Sport-Höhepunkte am Donnerstag, 26. Februar

Nach dem 4:1 bei Celtic Glasgow empfängt der VfB Stuttgart den schottischen Traditionsverein zum Rückspiel der Playoffs. Die Tür zum Achtelfinale steht weit offen, dort würde entweder der FC Porto oder Sporting Braga auf den VfB warten. Anstoß der Partie gegen Celtic Glasgow ist um 18.45 Uhr.

Nach dem bitteren Pokal-Final-Four mit dem überraschenden Aus im Halbfinale ist Bayern München am 29. Spieltag in der EuroLeague gefordert. Der Rückstand auf die Playoff-Plätze ist weiter groß - nun wartet um 20.45 Uhr das Spiel beim spanischen Topklub Real Madrid. Gerade auswärts sind die Bayern in dieser Saison oft unterlegen, von 13 Spielen haben sie erst zwei gewonnen.