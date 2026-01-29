Die Sport-Höhepunkte am Donnerstag, 29. Januar

FUSSBALL: Stuttgart hofft auf direkten Sprung ins Achtelfinale

TENNIS: Frauen-Halbfinals bei den Australian Open

FUSSBALL: Am letzten Spieltag der Europa League ist Spannung garantiert. Der SC Freiburg will vorrangig seinen Platz unter den Top acht absichern, könnte andererseits aber bei einem Sieg beim OSC Lille die Ligaphase gar auf Rang eins abschließen. Der VfB Stuttgart hofft, mit drei Punkten im Heimspiel gegen die Young Boys Bern doch noch die direkte Qualifikation fürs Achtelfinale zu schaffen. Dafür muss der Tabellen-13. allerdings auch auf Patzer der direkten Konkurrenz hoffen. Alle Spiele starten um 21.00 Uhr.

TENNIS: Bei den Australian Open stehen die Halbfinalpartien der Damen an. Die Nummer eins der Welt, Aryna Sabalenka aus Belarus, bekommt es mit der Ukrainerin Elina Switolina zu tun. Im zweiten Spiel des Tages kommt es zum Duell zwischen der US-Amerikanerin Jessica Pegula und der Kasachin Elena Rybakina.