Die Sport-Höhepunkte am Freitag, 20. Februar

Der 23. Spieltag der Fußball-Bundesliga beginnt mit einem interessanten Duell: Der FSV Mainz 05 empfängt den Hamburger SV, zwei Gewinner im Abstiegskampf der vergangenen Wochen treffen aufeinander. Mainz holte zuletzt drei Siege aus vier Spielen und steht mittlerweile über dem Strich, Hamburg ist in derselben Zeit ungeschlagen und hat sich ins Mittelfeld verabschiedet. Anpfiff ist um 20.30 Uhr (Sky).

In Bahrain geht die Formel 1 ein letztes Mal zu Testzwecken auf die Strecke, schon bald wird es ernst. Vor allem die neue Motorenformel sorgt nicht nur bei Max Verstappen für einige Kritik, und offenbar hat nicht jedes Team den großen Reglementwechsel vor dem Saisonauftakt am 8. März in Melbourne gemeistert. Ab 8.00 Uhr deutscher Zeit (Sky) bleibt noch genau ein Tag, um Fehler zu finden und Abläufe zu verbessern.