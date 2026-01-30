Die Sport-Höhepunkte am Freitag, 30. Januar

Auf dem Weg zum erhofften ersten Grand-Slam-Titel bekommt es Alexander Zverev im Halbfinale der Australian Open mit dem Spanier Carlos Alcaraz zu tun. Bislang standen sich die beiden zwölfmal gegenüber, die Bilanz ist mit jeweils sechs Siegen ausgeglichen. Das bislang letzte Match der Tennisstars beim ATP-Masters in Cincinnati 2025 ging an den Spanier. Im zweiten Halbfinale trifft Vorjahressieger Jannik Sinner auf Altmeister Novak Djokovic.

Nach dem Sieg über Frankreich zum Ende der Hauptrunde trifft die deutsche Handball-Nationalmannschaft im Halbfinale der Europameisterschaft auf Kroatien (17.45 Uhr). Das DHB-Team hatte die Kroaten erst unmittelbar vor Turnierbeginn bei zwei Testspielen besiegt. Im zweiten Halbfinale stehen sich Gastgeber Dänemark und Island gegenüber.

Zum Start des 20. Spieltags der Fußball-Bundesliga empfängt der 1. FC Köln den VfL Wolfsburg (20.30 Uhr). Beide Teams könnten sich mit einem Sieg ein gutes Stück vom Tabellenkeller absetzen.