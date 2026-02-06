Die Sport-Höhepunkte am Freitag, 6. Februar

OLYMPIA: Eröffnungsfeier der Winterspiele in Norditalien

FUSSBALL: Premiere für Eintracht-Coach Riera

TENNIS: Deutsches Team im Davis Cup gefordert

OLYMPIA: Die Winterspiele werden mit einer nie dagewesenen Zeremonie eröffnet: Die Feier findet an gleich vier Standorten statt. Leon Draisaitl trägt die deutsche Fahne bei der Hauptzeremonie in Mailand ins Stadion, Katharina Schmid wird die Ehre bei der kleinen Feier an den Schanzen von Predazzo zuteil. Los geht es um 20.00 Uhr.

FUSSBALL: Albert Riera feiert sein Debüt als Trainer von Eintracht Frankfurt. Nach acht Pflichtspielen ohne Sieg will der Nachfolger von Dino Toppmöller die SGE-Negativserie beim Gastspiel beim ebenfalls kriselnden Union Berlin durchbrechen und wieder Kurs Richtung Europacup-Plätze nehmen. Anpfiff an der Alten Försterei ist um 20.30 Uhr.

TENNIS: Das deutsche Team trifft in der ersten Runde des Davis Cups in Düsseldorf auf Außenseiter Peru. Alexander Zverev pausiert nach seinem Halbfinal-Einzug bei den Australian Open. Dementsprechend müssen es in den Auftakt-Einzeln am Freitag ab 16.00 Uhr Yannick Hanfmann gegen Gonzalo Bueno und Jan-Lennard Struff gegen Juan Pablo Varillas lösen.