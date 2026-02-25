Die Sport-Höhepunkte am Mittwoch, 25. Februar

FUSSBALL: Dortmund greift nach Achtelfinalticket

EISHOCKEY: Restart der DEL nach Olympia

FUSSBALL: Für den BVB geht es weiter Schlag auf Schlag. Nach dem Remis in Leipzig und vor dem Topduell gegen Bayern München will Borussia Dortmund bei Atalanta Bergamo ins Achtelfinale der Champions League einziehen. Dank des souveränen Hinspielerfolgs geht Dortmund mit einem 2:0-Vorsprung ins Rückspiel bei den heimstarken Italienern, die am Wochenende noch die SSC Neapel schlugen. Anstoß ist um 18:45 Uhr.

EISHOCKEY: Die DEL ist zurück und geht nach Olympia in die entscheidende Phase der Hauptrunde. Um 19.30 Uhr sind in sieben parallelen Partien alle 14 Teams gefordert. Unter anderem kommt es zum Duell der bayrischen Tabellennachbarn München und Ingolstadt. Außerdem empfängt Spitzenreiter Köln das Schlusslicht aus Dresden.