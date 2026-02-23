Die Sport-Höhepunkte am Montag, 23. Februar

FUSSBALL: Eintracht-Frauen kämpfen um Europacup-Platz

TENNIS: Zverev in Acapulco an Nummer eins gesetzt

FUSSBALL: In der Fußball-Bundesliga der Frauen steht zum Abschluss des 19. Spieltages der Kampf um den dritten Europacup-Platz im Blickpunkt. Im Duell zwischen Eintracht Frankfurt und dem SC Freiburg wollen die Gastgeberinnen dabei nach zuletzt acht Pflichtspielen nacheinander ohne Niederlage ihre gute Ausgangsposition festigen, während Freiburg wenigstens weiterhin Sichtkontakt zu den Rängen für die Teilnahme am internationalen Geschäft behalten möchte.

TENNIS: In Acapulco beginnt das ATP-Turnier mit dem topgesetzten Alexander Zverev. Für den Hamburger ist es der erste Auftritt nach seinem Halbfinal-Aus bei den Australian Open, zuletzt hatte er seinen Start in Rotterdam wegen Knöchelproblemen abgesagt. Neben Zverev, der in der ersten Runde auf den Franzosen Corentin Moutet trifft, steht aus deutscher Sicht auch Daniel Altmaier im Hauptfeld.