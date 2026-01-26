Die Sport-Höhepunkte am Montag, 26. Januar

HANDBALL: Erste Chance aufs Halbfinale: DHB-Auswahl fordert Dänemark

HANDBALL: Die Ausgangslage ist klar: Ein weiterer Sieg, und die deutschen Handballer stehen sicher im EM-Halbfinale. Nur: Der Gegner heißt Dänemark, ist Serienweltmeister, Olympiasieger und in Herning Gastgeber. Der letzte deutsche Sieg über den Nachbarn liegt bereits zehn Jahre zurück, mit dem überragenden Torhüter Andreas Wolff soll in der Partie ab 20.30 Uhr der Bann gebrochen werden.

TENNIS: Die Herausforderer Alexander Zverev, Carlos Alcaraz und Novak Djokovic sind bereits durch, nun will Titelverteidiger Jannik Sinner nachziehen. Der Italiener trifft im Achtelfinale bei den Australian Open auf seinen Landsmann Luciano Darderi. Bei den Frauen trifft unter anderem Mitfavoritin Iga Swiatek auf die australische Qualifikantin Maddison Inglis.

FUSSBALL: Nach seinem emotionalen Abschied vom FC Barcelona könnte Nationaltorwart Marc-André ter Stegen erstmals für seinen neuen Klub FC Girona zwischen den Pfosten stehen. Die Katalanen treffen im Ligaspiel der spanischen Primera División um 21.00 Uhr auf den FC Getafe. Ter Stegen, der für eine WM-Nominierung Spielpraxis braucht, konkurriert mit dem Argentinier Paulo Gazzaniga um den Platz im Tor.