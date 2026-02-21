Die Sport-Höhepunkte am Samstag, 21. Februar

FUSSBALL: Dortmund muss in Leipzig ran, Bayern empfängt die Eintracht

FUSSBALL: Enges Aufstiegsrennen in der 2. Liga

BASKETBALL: Bayerns Titelmission in eigener Halle

FUSSBALL: Borussia Dortmund läuft sich bereits für das große Spiel gegen Bayern München warm - muss an diesem Samstag aber zunächst eine andere schwierige Aufgabe in der Fußball-Bundesliga meistern. Das Duell bei RB Leipzig steigt am Abend um 18.30 Uhr. Der souveräne Spitzenreiter aus München empfängt bereits am Nachmittag um 15.30 Uhr Eintracht Frankfurt, das unter dem neuen Trainer Albert Riera noch schwer einzuschätzen ist. Die weiteren Spiele des Tages: Verfolger TSG Hoffenheim tritt beim 1. FC Köln an, Bayer Leverkusen reist zu Union Berlin. Der VfL Wolfsburg braucht gegen den FC Augsburg dringend ein Erfolgserlebnis, um sich von den Abstiegsplätzen zu entfernen.

FUSSBALL: Im engen Aufstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga sind die besten drei Mannschaften am Samstag im Einsatz. Schalke 04 will gegen den Abstiegskandidaten 1. FC Magdeburg am Abend die Spitze verteidigen, los geht es um 20.30 Uhr. Die direkten Verfolger sind schon um 13.00 Uhr dran, ebenfalls mit Heimspielen gegen Teams aus der unteren Tabellenhälfte: Darmstadt 98 empfängt Fortuna Düsseldorf, die SV Elversberg hat Eintracht Braunschweig zu Gast.

BASKETBALL: Unter Trainer-Urgestein Svetislav Pesic haben sich die Basketballer von Bayern München zuletzt wie verwandelt präsentiert - am Wochenende könnten sie den ersten Titel der Saison einfahren. Das Final Four des BBL-Pokals steigt in München, im Halbfinale treffen die Bayern um 16.00 Uhr zunächst auf die Bamberg Baskets. Am Abend spielen Alba Berlin und EWE Baskets Oldenburg ab 19.00 Uhr den zweiten Endspiel-Teilnehmer aus.