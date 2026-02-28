Die Sport-Höhepunkte am Samstag, 28. Februar

Drei Tage nach dem dramatischen Aus in der Champions League empfängt der BVB um 18.30 Uhr den FC Bayern München zum Klassiker des deutschen Fußballs. Der FCB führt die Bundesligatabelle acht Punkte vor Dortmund an und könnte mit einem Auswärtssieg für eine Vorentscheidung im Meisterschaftskampf sorgen. Die Dortmunder sind auf einen Sieg angewiesen, um die letzte Titelhoffnung der Saison aufrecht zu erhalten. Von den vergangenen 14 Bundesliga-Duellen mit Bayern gewannen die Borussen allerdings nur ein einziges.

Erstmals seit 2021 macht der Abfahrts-Weltcup der Männer Station auf der Kandahar-Piste in Garmisch-Partenkirchen. Für den dreifachen Olympiasieger Franjo von Allmen ist es die erste Abfahrt auf der steilsten Rennpiste der Welt - dennoch gilt der 24-Jährige als Topfavorit auf den Sieg. Luis Vogt muss beim Heimrennen indes kurzfristig passen, beim Abschlusstraining erlitt er eine starke Überdehnung des vorderen Kreuzbandes im rechten Knie. Gestartet wird in Garmisch ab 11.15 Uhr. In Andorra findet schon ab 10.15 Uhr der Super-G der Frauen statt, bei dem sich Emma Aicher und Kira Weidle-Winkelmann Hoffnungen auf einen Podestplatz machen können.