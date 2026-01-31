Die Sport-Höhepunkte am Samstag, 31. Januar 2026

Bayern München will beim Aufsteiger Hamburger SV Wiedergutmachung für die erste Bundesliga-Niederlage der Saison betreiben. Der Rekordmeister, der am vergangenen Spieltag überraschend gegen den FC Augsburg verloren hatte, ist ab 18.30 Uhr klarer Favorit. Der HSV hat zuletzt im Jahr 2009 gegen die Bayern gewonnen. Zuvor spielen ab 15.30 Uhr Eintracht Frankfurt gegen Bayer Leverkusen, RB Leipzig gegen den FSV Mainz 05, Werder Bremen gegen Borussia Mönchengladbach, Augsburg gegen den FC St. Pauli und die TSG Hoffenheim gegen Union Berlin.

Jelena Rybakina peilt im Finale der Australian Open die Revanche für die Niederlage vor drei Jahren an. Wie 2023 bekommt es die Kasachin im Endspiel von Melbourne mit Aryna Sabalenka zu tun. Damals hatte die Weltranglistenerste Sabalenka das bessere Ende für sich.

Die deutschen Skispringer wollen sich beim Weltcup in Willingen auf die Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina d’Ampezzo einstimmen. Vor allem für den zweimaligen Olympiasieger Andreas Wellinger ist die Generalprobe wichtig. Schließlich ist der 30-Jährige in diesem Winter außer Form. Es wird die letzte Chance, vor Olympia unter Wettkampfbedingungen daran zu feilen.