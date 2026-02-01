Die Sport-Höhepunkte am Sonntag, 1. Februar

HANDBALL: DHB-Männer wollen dritten EM-Titel

FUSSBALL: Dortmund weiter auf Bayern-Jagd

TENNIS: Djokovic fordert Alcaraz im Melbourne-Finale

HANDBALL: Die deutschen Handballer greifen am Sonntag bei der EM nach ihrem dritten Titel. Im Finale fordert die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason zehn Jahre nach ihrem bislang letzten EM-Gold in Herning Gastgeber und Olympiasieger Dänemark heraus - es ist zugleich die Chance zur Revanche für die Endspielniederlage bei den Sommerspielen 2024 in Paris.

FUSSBALL: Borussia Dortmund will in der Bundesliga am Sonntag zum Abschluss des 20. Spieltages wieder in die Erfolgsspur zurückkehren. Vier Tage nach der 0:2-Heimniederlage in der Champions League gegen Inter Mailand empfangen die Westfalen bei ihrer Jagd auf Spitzenreiter Bayern München das Tabellenschlusslicht 1. FC Heidenheim. Im Nachmittagsspiel treffen zuvor im Südwest-Derby die Europa-League-Starter VfB Stuttgart und SC Freiburg aufeinander.

TENNIS: Grand-Slam-Rekordgewinner Novak Djokovic aus Serbien kann am Sonntag im Finale der Australian Open Geschichte schreiben. Durch einen Sieg gegen Alexander Zverevs spanischen Halbfinalbezwinger Carlos Alcaraz würde der zehnmalige Melbourne-Gewinner seinen 25. Major-Titel feiern und geschlechterübergreifend zum alleinigen Rekordhalter avancieren. Als Favorit gilt allerdings der Weltranglistenerste Alcaraz, der erstmals beim ersten Grand-Slam-Turnier der Saison im Endspiel steht.