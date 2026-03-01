Die Sport-Höhepunkte am Sonntag, 1. März

Zum Abschluss des 24. Spieltages in der Fußball-Bundesliga prägt am Sonntag das Rennen um die Europacup-Plätze das Geschehen. Dabei wollen Pokalsieger VfB Stuttgart und sein Trainer Sebastian Hoeneß auf Platz vier gegen Abstiegskandidat VfL Wolfsburg (15.30) ihre gute Ausgangslage ebenso festigen wie Mitverfolger RB Leipzig beim Hamburger SV (19.30). Im vorderen Mittelfeld kämpfen Eintracht Frankfurt und der SC Freiburg (17.30) im direkten Duell um den Sichtkontakt zu den begehrten Rängen im oberen Tabellendrittel.

Die deutschen Welt- und Europameister streben am Sonntag in der Qualifikation zur Basketball-WM 2027 Wiedergutmachung für ihre erste Niederlage in der Ausscheidung an. 48 Stunden nach dem 88:93 in Kroatien fordert das Team von Bundestrainer Àlex Mumbrú den noch ungeschlagenen Spitzenreiter in Bonn zur Revanche heraus.

Weitsprung-Star Malaika Mihambo will am Sonntag bei der Hallen-DM der Leichtathleten in Dortmund im dritten Anlauf ein erstes Ausrufezeichen im angebrochenen Jahr setzen. Bei ihren beiden bisherigen Wettkämpfen Ende Januar in Düsseldorf und Anfang Februar in Karlsruhe hatte die Olympiasiegerin von 2021 nur mäßige Leistungen gezeigt.