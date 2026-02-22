Die Sport-Höhepunkte am Sonntag, 22. Februar

Das Kellerduell zwischen dem FC St. Pauli und Werder Bremen steht am Sonntag in der Fußball-Bundesliga zum Abschluss des 23. Spieltages im Blickpunkt. Dabei wollen die Gäste durch den ersten Erfolg unter Trainer Daniel Thioune nach zwölf Spielen nacheinander ohne Sieg eine Trendwende einleiten. Vor dem Nordduell empfängt der SC Freiburg am Nachmittag Borussia Mönchengladbach, ehe am Abend Schlusslicht 1. FC Heidenheim gegen Champions-League-Aspirant VfB Stuttgart bestehen will.

Im Gipfeltreffen der Frauenfußball-Bundesliga kämpft der VfL Wolfsburg am Sonntag bei Spitzenreiter und Titelverteidiger Bayern München praktisch schon um seine letzte Meisterschaftschance. Angesichts von elf Punkten Vorsprung des Doublegewinners stehen die "Wölfinnen" im Duell der Champions-League-Viertelfinalisten unter erheblichem Zugzwang.

Rodel-Olympiasieger Max Langenhan lost am Sonntag die Halbfinals im DFB-Pokal aus. Bei der Ermittlung der beiden Paarungen befinden sich neben Rekordsieger Bayern München und Titelverteidiger VfB Stuttgart auch Bayer Leverkusen und der SC Freiburg in der Lostrommel. Als Termine für die beiden Spiele stehen der 21. und 22. April fest. Das Finale findet am 23. Mai im Berliner Olympiastadion statt.