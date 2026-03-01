DSV-Springerinnen auch in Hinzenbach ohne Podestplatz

Die deutschen Skispringerinnen sind nach den für sie enttäuschenden Olympischen Spielen auch im Weltcup ohne Podestplatzierung geblieben. Zum Abschluss des Wochenendes auf der kleinen Schanze in Hinzenbach kam Agnes Reisch als beste DSV-Athletin beim Heimsieg der Österreicherin Lisa Eder auf den siebten Platz.

Eder setzte sich bei ihrem zweiten Weltcupsieg mit Sprüngen auf 88,5 und 86,0 m vor Norwegens Doppel-Olympiasiegerin Anna Odine Ström durch. Weltcup-Spitzenreiterin Nika Prevc, die am Samstag ihren 14. Saisonerfolg gefeiert hatte, rettete nach einem verkorksten ersten Durchgang im Finale mit der Tagesbestweite von 89,5 m noch Platz drei.

Selina Freitag, am Samstag noch Sechste, musste sich mit dem zehnten Platz begnügen. Anna Hollandt kam auf Platz 13. Rekord-Weltmeisterin Katharina Schmid kommt bei ihrer Abschiedstournee weiter nicht in Fahrt und verpasste als 16. erneut die Top 10 deutlich. Bei Olympia waren die deutschen Springerinnen ohne Medaille geblieben.