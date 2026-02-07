DSV-Springerinnen zur Halbzeit zurück - Ström führt

Die deutschen Skispringerinnen haben nach dem ersten Durchgang der Olympia-Entscheidung von der Normalschanze nur noch geringe Chancen auf eine Medaille. Agnes Reisch flog in Predazzo als beste DSV-Starterin auf 92,0 m und liegt auf Rang neun, zum Podest fehlen umgerechnet gut sechs Meter.

Die Führung übernahm Anna Odine Ström aus Norwegen vor Topfavoritin Nika Prevc (Slowenien), Dritte ist die Japanerin Nozomi Maruyama. Alle drei liegen weniger als einen Meter voneinander entfernt.

Selina Freitag folgt auf dem elften Platz, die deutsche Fahnenträgerin Katharina Schmid muss sich vorerst mit dem 18. Rang begnügen. Juliane Seyfarth verpasste als 32. sogar den zweiten Durchgang.