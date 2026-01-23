Erstes Podest des Winters: Preuß gelingt Befreiungsschlag

Gesamtweltcupsiegerin Franziska Preuß hat beim Biathlon-Weltcup in Nove Mesto zum ersten Mal in dieser Saison das Podest erreicht. Im verkürzten Einzel über 12,5 Kilometer belegte Deutschlands Sportlerin des Jahres nach zwei Schießfehlern Platz drei. Zur Siegerin Justine Braisaz-Bouchet (1 Schießfehler) fehlten der Bayerin 1:02,2 Minuten, Zweite wurde mit der Gesamtweltcupführenden Lou Jeanmonnot (1/+1,4 Sekunden) ebenfalls eine Französin.

"Mich freut es wirklich sehr, dass es heute geklappt hat, dass die Hürde im Kopf weg ist", sagte Preuß in der ARD: "Ich bin erleichtert. Es war ein Rennen, das echt Spaß gemacht hat."

Für Preuß war es das erste Podium in einem Einzelrennen seit dem 23. März des vergangenen Jahres, als sie sich durch ihren Sieg im Massenstart am Holmenkollen die große Kristallkugel gesichert hatte. Zuletzt hatte die 31-Jährige stets den Sprung auf das Treppchen knapp verpasst, nun gelang wenige Wochen vor den olympischen Rennen in Antholz der Befreiungsschlag - auch wenn mehrere namhafte Konkurrentinnen in Tschechien mit Blick auf die Winterspiele eine Pause einlegten und nicht dabei waren.

Hinter Preuß erlebte das restliche DSV-Aufgebot, in dem Janina Hettich-Walz, Vanessa Voigt, Julia Tannheimer und Selina Grotian fehlten, ein durchwachsenes Flutlichtrennen. Marlene Fichtner zeigte einen starken Auftritt und qualifizierte sich mit Platz 16 (2/+2:26,0) auch für den abschließenden Massenstart.

Anna Weidel (5/+4:25,3), neben Preuß die einzige weitere deutsche Olympiafahrerin in Nove Mesto, Sophia Schneider (5/+4:29,8), Hanna Kebinger (5/+4:30,8) und Julia Kink (8/+6:49,2) lagen mit vielen Schießfehlern deutlich zurück.

Am Samstag stehen in Nove Mesto die Single-Mixed- (13.15 Uhr) sowie die Mixed-Staffel (15.10 Uhr) an - ohne Preuß, die pausiert. Die letzten Rennen vor den Olympischen Spielen sind am Sonntag die jeweiligen Massenstarts der Biathleten (15.15 Uhr) und Biathletinnen (18.15 Uhr/alles ARD und Eurosport).