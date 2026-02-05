European Aquatics lässt russische und belarussische Athleten zu

Der europäische Schwimmverband European Aquatics hat die Tür für russische und belarussische Athleten wieder geöffnet. Diese dürfen nun vorbehaltlich der geltenden Richtlinien des Weltverbandes World Aquatics nach Beantragung und Genehmigung des Status als "Neutraler Athlet" sowohl an Einzel- als auch an Mannschaftswettbewerben teilnehmen. Das teilte European Aquatics am Donnerstag mit.

Nach Ausbruch des russischen Angriffskrieges in der Ukraine waren russische und belarussische Athletinnen und Athleten von Wettbewerben des europäischen Verbands im Seniorenbereich ausgeschlossen gewesen, zuletzt hatten diese nur im Nachwuchsbereich unter neutraler Flagge starten dürfen. Im Sommer steht mit der EM in Paris (31. Juli bis 16. August) ein Saisonhöhepunkt im europäischen Wettkampfkalender an.

Der Weltverband World Aquatics hatte den Weg für eine Rückkehr auf die internationale Bühne bereits im September 2023 wieder freigemacht. Im vergangenen Jahr waren bei der WM in Singapur erstmals seit Beginn des Angriffskrieges russische Athleten unter neutraler Flagge wieder in großer Zahl an den Start gegangen.