Fahnenträgerin Schmid und Freitag mit mäßigem ersten Training

Die deutsche Olympia-Fahnenträgerin Katharina Schmid hat im ersten offiziellen Training zur Skisprung-Entscheidung auf der Normalschanze noch nicht geglänzt, auch die weiteren DSV-Athletin zeigten in Predazzo noch Luft nach oben. Während Schmid 24 Stunden vor ihrem großen Auftritt bei den Eröffnungs-Feierlichkeiten am Freitag die Plätze 15, 18 und 19 belegte, lag auch Medaillenkandidatin Selina Freitag ein gutes Stück hinter den Besten zurück.

Die Vizeweltmeisterin kam am Donnerstagabend auf die Plätzen zehn, zwölf und acht. Beste DSV-Springerin war Agnes Reisch mit Rang vier, zehn und fünf. Juliane Seyfarth kam nicht über die Plätze 38, 33 und 26 hinaus.

"Ich habe jetzt erstmal nur das nächste Training morgen im Kopf, alles andere wird dann kommen. Beim Fahnenschwenken kann ich ja nicht viel falsch machen", sagte Schmid mit Blick auf ihre Aufgabe am Freitag: "Gestern war es aber schon ein bisschen mehr Trubel als sonst, und ich habe auch kacke geschlafen."

Topfavoritin für die Entscheidung am Samstag (18.45 Uhr/ARD und Eurosport) bleibt die slowenische Weltmeisterin Nika Prevc, die zwei Durchgänge gewann und einmal Zweite wurde. Am Freitagmorgen werden weitere Trainingsrunden ausgetragen, am Abend findet in der Skisprung-Arena ein Teil der Eröffnungs-Feierlichkeiten statt, dort wird Schmid die deutsche Flagge tragen.

Die ersten drei Trainingsdurchgänge auf der zuletzt in die Kritik geratenen kleinen Schanze in Predazzo blieben ohne Stürze. Bei der Generalprobe im Sommer hatten sich mehrere Springerinnen schwer verletzt, die Schanze war danach noch einmal modifiziert worden.