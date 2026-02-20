Franziska: Calderano-Deal ein Signal für Saarbrücker "Vollgas"

Für Tischtennis-Nationalspieler Patrick Franziska vom Bundesligisten 1. FC Saarbrücken-TT unterstreicht der Transfercoup seines Klubs durch die Verpflichtung des brasilianischen WM-Zweiten Hugo Calderano die künftigen Ambitionen des Champions-League-Siegers. "Es war eine Grundsatzentscheidung des Vereins, weiter Vollgas zu geben", sagte der Team-Olympiazweite von 2021 in einem Interview auf der Bundesliga-Homepage.

Aus Franziskas Sicht verfolgen die Blau-Schwarzen unabhängig von der noch ausstehenden Entscheidung ihres chinesischen Olympiasiegers Fan Zhendong über eine Verlängerung seines Engagements an der Saar weiterhin große Ziele: "Wenn man in der jetzigen Situation einen Hugo Calderano holt, ist alleine dadurch auch klar, dass man wieder um alle Titel mitspielen will."

Calderano hatte die TTF Liebherr Ochsenhausen in der vergangenen Saison zum Double geführt und sich anschließend nach insgesamt zehn Jahren bei den Oberschwaben aus der TTBL verabschiedet. Die Rückkehr des Weltcupsiegers und Weltranglistenzweiten ins deutsche Oberhaus zu einem anderen Klub als den TTF schien bis zu Saarbrückens Bekanntgabe der Verpflichtung des Olympia-Vierten faktisch ausgeschlossen.