Galopp: Erfolgsjockey Andrasch Starke beendet seine Karriere

Deutschlands erfolgreichster Jockey Andrasch Starke hat nach 36 Jahren im Rennsattel seine aktive Karriere beendet. Dies sagte der 52-Jährige dem Internet-Portal Turf Times, der Niedersachse schließt seine Karriere mit der deutschen Rekordzahl von 2853 offiziell verzeichneten Siegen ab.

Seine größten Erfolge feierte der Rennreiter gemeinsam mit Erfolgsstute Danedream unter Trainer Peter Schiergen. Als Außenseiter gewann das Paar im Jahr 2011 den prestigeträchtigen Prix de l'Arc de Triomphe in Paris, das wichtigste Pferderennen Europas. Bis heute hält das Duo den Streckenrekord. Im Folgejahr gewann Starke mit Danedream auch beim Prestigerennen King George VI and Queen Elizabeth Stakes im britischen Galopp-Mekka Ascot.

Zudem krönte sich Starke in seiner Karriere insgesamt achtmal zum Sieger des deutschen Derbys, zwischen seinem ersten und letzten Erfolg (1998 mit Robertico, 2021 mit Sifahan) liegen 23 Jahre. Auch gewann Starke gleich zehn deutsche Championate, ein Titel, der jährlich an den Reiter mit den meisten Siegen auf deutschen Rennstrecken innerhalb einer Saison vergeben wird. Seinen letzten Sieg feierte Starke mit dem Hengst Loucas in Baden-Baden auf der Rennstrecke in Iffezheim.

Schlagzeilen schrieb Starke allerdings nicht nur im Sattel. 2002 wurde er wegen Kokainkonsums für ein halbes Jahr gesperrt. Seinen Erfolgen auf den Rennstrecken der Welt tat dies keinen Abbruch.