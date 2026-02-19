Geiger und Rydzek führen nach dem Springen

Die Kombinierer Vinzenz Geiger und Johannes Rydzek liegen bei der Olympia-Premiere des Teamsprints nach dem Springen klar auf Medaillenkurs. Sowohl Geiger (122,5) als auch Rydzek (123,0 m) zeigten auf der Großschanze von Predazzo im dichten Schneetreiben gute Flüge, damit geht das deutsche Duo von Platz eins in den Langlauf (14.00 Uhr/ZDF und Eurosport). Dort treten beide Starter immer im Wechsel an.

"Die Bedingungen werden richtig, richtig schwer. Aber wir werden voll dagegenhalten. Alles ist möglich", sagte Rydzek. 13 Sekunden nach dem DSV-Duo geht Norwegen mit Doppel-Olympiasieger Jens Luraas Oftebro und Andreas Skoglund in die Loipe, Dritter sind die Japaner Akito Watabe und Ryota Yamamoto (+21 Sekunden).

"Es wird sich gerade mit Norwegen zusammenschieben", sagte Rydzek. Geiger sah das ähnlich: "Es ist noch nichts gewonnen. Es wird ein langes, hartes Rennen. Aber ich weiß, dass der Johannes und ich alles reinhauen werden, was wir haben." Mitfavorit Österreich mit Stefan Rettenegger und Johannes Lamparter folgt mit 29 Sekunden Rückstand erst auf Rang fünf.

Der Teamsprint ersetzt in Italien die traditionelle Staffel mit vier Startern pro Nation. Gleichzeitig kann der Wettkampf aber auch der letzte in der Olympia-Geschichte der traditionsreichen Sportart sein. Ob die Kombination auch 2030 zum Programm gehört, entscheidet sich im Mai.