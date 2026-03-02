Golf: Schmid auf PGA-Tour in Top 10

Der deutsche Golf-Profi Matti Schmid hat auf der PGA-Tour erstmals in diesem Jahr die Top 10 erreicht. Der 28-Jährige aus Herzogenaurach belegte beim mit 9,6 Millionen Dollar dotierten Turnier in Palm Beach Gardens/Florida Rang neun. Schmid benötigte auf dem Par71-Kurs 274 Schläge und kassierte 252.000 Dollar Preisgeld.

Der Sieg ging nach vier Runden mit 267 Schlägen an Nico Echavarria aus Kolumbien, der vor Taylor Moore (USA), Shane Lowry (Irland) und Austin Smotherman (USA/alle 269) triumphierte. Echavarria erhielt für seinen dritten Erfolg auf der PGA-Tour 1,728 Millionen Dollar. Der Münchner Stephan Jäger war nach zwei Runden am Cut gescheitert.