Hallen-DM: Ansah holt erstmals Sprint-Titel

Der deutsche 100-m-Rekordler Owen Ansah hat sich bei der Hallen-DM der Leichtathleten in Dortmund den Sprinttitel gesichert. Der Hamburger stellte in 6,55 Sekunden über 60 m seine persönliche Bestleistung ein und setzte sich bei seinem ersten Erfolg über diese Distanz vor Kevin Kranz (Wetzlar/6,56) und Titelverteidiger Robin Ganter (Mannheim/6,57) durch.

"Der Titel ist auf jeden Fall wichtiger als die Bestleistung, ich bin megahappy", sagte Ansah in der ARD. Der einzige Deutsche, der je die 100 m unter 10 Sekunden gelaufen ist (9,99/2024), wird auf einen Start bei der Hallen-WM in Torun/Polen Ende März verzichtet: "Das langfristige Ziel ist wichtiger und das ist die EM im Sommer in Birmingham."

Bei den Frauen gewann die erst 19 Jahre alte Philina Schwartz (Berlin) das 60-m-Rennen in 7,18 Sekunden. Gina Lückenkemper und Vorjahressiegerin Alexandra Burghardt waren nicht am Start.

Im Stabhochsprung reichte dem früheren EM-Zweiten Bo Kanda Lita Baehre (Düsseldorf) ein einziger gültiger Sprung über 5,60 m zum fünften Hallen-Titel. Der Olympiasechste Simon Batz (Mannheim) siegte im Weitsprung mit guten 8,09 m.