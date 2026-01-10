Hallen-EM: Hockey-Männer holen Gruppensieg

Die bereits fürs Halbfinale qualifizierten deutschen Hockeymänner haben sich mit dem vierten Sieg im vierten Spiel den Gruppensieg in der Vorrunde gesichert. Gegen Spanien, das wie die Deutschen zuvor dreimal gewonnen hatte, setzte sich der Titelverteidiger im Prestigeduell knapp mit 5:4 (4:2) durch und sammelte ein weiteres Argument für die angestrebte Goldmedaille bei der Heim-EM. Im noch ausstehenden zweiten Spiel des Tages treffen die Deutschen am Samstagabend in der Vorschlussrunde auf Polen. Das Weiterkommen hatte der Gastgeber der EM in Heidelberg bereits am Freitagabend perfekt gemacht.

"Es macht unglaublich Spaß", sagte der erleichterte Doppeltorschütze Nik Kerner im Anschluss an das enge Duell vor über 4000 frenetischen Fans im ausverkauften SNP Dome, die eine heiße Schlussphase sahen. Das offene Spiel sei "eine Situation" gewesen, "die wir so bisher noch nicht hatten." Beim Sieg über die Spanier sorgte Anton Pöhling (2.) im Powerplay zunächst für den perfekten Auftakt für die ganz in Pink auflaufenden Deutschen. Nicolas Proske (6.) legte mit einem Treffer durch die Beine nach. Der im Turnier bisher so starke Kerner (7./11.), Sohn von Fernsehmoderator Johannes B. Kerner, traf doppelt. Im zweiten Durchgang hielt Anton Pöhling (24.) die nicht aufsteckenden Gäste letztlich auf Distanz.

Am Samstagabend (20.45 Uhr/Magenta TV) treffen die Weltmeister auf den Gruppenzweiten Polen aus der Gruppe A, während sich die unterlegenen Spanier mit Österreich um den Einzug ins Finale duellieren (19.20 Uhr). Die jeweils zwei besten Teams der beiden Fünfergruppen qualifizieren sich für das Halbfinale, die anderen Mannschaften spielen die restlichen Plätze aus.

Deutschland gilt bei dem Turnier als einer der großen Favoriten. Die vergangene Ausgabe hatte das DHB-Team 2024 in Belgien gewonnen, im Februar 2025 hatte sich das DHB-Team zudem zum Hallen-Weltmeister gekrönt.