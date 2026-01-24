ISTAF Indoor: Mihambo Dritte in Düsseldorf, Ogunleye gewinnt

Weitsprung-Star Malaika Mihambo hat zum Saisonstart einen weiteren Sieg beim ISTAF Indoor in Düsseldorf knapp verpasst, später bejubelte Olympiasiegerin Yemisi Ogunleye ihren Triumph im Kugelstoßen. Die Tokio-Olympiasiegerin Mihambo (LG Kurpfalz) sprang am Samstagabend im letzten Versuch auf 6,56 m und belegte damit den dritten Rang hinter der U23-Europameisterin Ramona Verman aus Rumänien mit 6,59 m und Khaddi Sagnia (Schweden/6,56).

Imke Daalmann (Leverkusen) und Libby Buder (Bergedorf) landeten mit je 6,49 m direkt hinter Mihambo, die in Düsseldorf noch mit Nachwirkungen eines Infektes zu Wochenbeginn zu kämpfen hatte. "Ich war erkältet, von daher war ich froh, dass ich rechtzeitig fit war, um hier zu sein", berichtete Mihambo am ARD-Mikrofon. "Man merkt dann, dass ein paar Körner fehlen. Ich habe technische Fehler gemacht, dann geht es auch nicht so weit hinaus." Der Anlauf passe noch nicht ganz, ihr Fokus liege aber auf dem Sommer.

Ogunleye (Mannheim) schaffte vor 7600 Fans im zweiten Versuch 18,78 m und setzte sich damit vor Danniel Thomas-Dodd aus Jamaika (18,71) und der Schwedin Fanny Roos (18,52) durch. Die zweite deutsche Starterin Julia Ritter (Wattenscheid/17,35) wurde Sechste.

Die Hallen-DM findet vom 27. Februar bis 1. März in Dortmund statt. Internationaler Höhepunkt der Hallen-Saison sind die Weltmeisterschaften vom 20. bis 22. März im polnischen Torun.