Kicker-Cousin fiebert mit Raimund: "Ganz viel Stolz"

Skispringer Philipp Raimund ist mit seinem Olympia-Gold ganz oben angekommen, sein Cousin Luca ist mit Fortuna Düsseldorf eher im unteren Bereich der 2. Fußball-Bundesliga unterwegs. Beim Erfolg seines nun berühmten Familienmitglieds fieberte Luca Raimund kräftig mit. "Das erfüllt einen natürlich mit ganz viel Stolz, wenn es einer aus der Familie schafft", sagte der 20-Jährige der Rheinischen Post.

Während ein Großteil der Raimund-Family an der Schanze in Predazzo dabei war, saß Luca daheim vor dem Fernseher. "Ich habe mit meiner Familie telefoniert, während wir live geschaut haben. Die Freude war unglaublich", sagte der Rechtsaußen.

Während der schwierigen Phase in den ersten Wochen des Jahres habe er seinen Cousin trösten müssen. "Nach der Vierschanzentournee hatten wir geschrieben. Er war sehr enttäuscht, dass er mit der Krankheit zu kämpfen hatte und es nicht das gewünschte Ergebnis war", sagte er.