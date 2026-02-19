Kurioser 800-m-Weltrekord durch Olympiasiegerin Hodgkinson

Olympiasiegerin Keely Hodgkinson hat beim Hallen-Meeting im französischen Liévin über 800 m für eine der kuriosesten Weltrekordverbesserungen der Leichtathletik-Geschichte gesorgt. In 1:54,87 Minuten war die Britin 0,95 Sekunden schneller als Jolanda Ceplak bei der bisherigen Indoor-Bestmarke, die von der Slowenin seit dem Tag von Hodgkinsons Geburt am 3. März 2002 gehalten worden war.

Hodgkinsons Weltrekordlauf hatte sich bereits am vergangenen Samstag angedeutet. Beim Meeting in Birmingham stellte die 23-Jährige, die über die doppelte Stadionrunde 2024 in Paris Olympia-Gold sowie im gleichen Jahr in Rom zum zweiten Mal nacheinander den EM-Titel gewonnen hatte, in 1:56,33 einen britischen Rekord auf.