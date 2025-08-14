Leichtathletik-WM in Tokio auch bei Eurosport

Die diesjährige Leichtathletik-WM in Tokio wird auch bei Eurosport zu sehen sein. Das Medienunternehmen Warner Bros. Discovery zeigt die Titelkämpfe vom 13. bis 21. September auf dem deutschen Markt über mehrere Plattformen – im Free-TV bei Eurosport 1 sowie im Stream bei discovery+. In Deutschland berichten neben Eurosport auch ARD und ZDF über den Saisonhöhepunkt der Leichtathletinnen und Leichtathleten.

Ermöglicht wird die Ausstrahlung durch eine Vereinbarung mit der European Broadcasting Union. Discovery sicherte sich die Übertragungsrechte auf nicht-exklusiver Basis für 45 europäische Märkte. Am Mikrofon werden Sigi Heinrich und Markus Röhrig zu hören sein, insgesamt sind mehr als 50 Live-Stunden geplant.

"Wir freuen uns sehr, dass Warner Bros. Discovery zwei Jahre nach der erstklassigen Berichterstattung von Eurosport über die Weltmeisterschaften in Budapest wieder zu unseren Übertragungspartnern gehört. Damit können Fans in ganz Europa neun Tage lang die spannenden Wettkämpfe der Leichtathletik-WM Tokio 25 verfolgen, und wir kommen unserem Ziel näher, unseren Sport einer noch größeren Zuschauerschaft zugänglich zu machen", sagte Sebastian Coe, Präsident von World Athletics.