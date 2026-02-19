Lückenkemper posiert als Bob-Anschieberin

Hände am Bob, Helm auf dem Kopf, entschlossener Blick - Deutschlands Sprint-Ass Gina Lückenkemper (29) hat am Rande der Olympischen Winterspiele schon einmal ein bisschen Eiskanal-Luft geschnuppert. Zusammen mit ihrer ehemaligen Staffel-Kollegin Alexandra Burghardt posierte die 100-m-Europameisterin von München für Instagram-Fotos als Anschieberin auf der Olympia-Bahn in Cortina d'Ampezzo.

"Das Training ist gut gelaufen. Es ist Zeit für den Schlitten, auf den Ihr gewartet habt", kommentierte Burkhardt, die als Anschieberin von Pilotin Mariama Jamanka 2022 in Peking Olympia-Silber gewonnen hatte. Und Laura Nolte, in Italien mit Silber im Monobob dekoriert, meinte: "Wir sehen uns am Balken."

Lückenkemper hatte zuletzt gesagt, dass sie sich grundsätzlich eine Zukunft als Bob-Anschieberin vorstellen könnte. "Alles ist möglich", sagte die 29-Jährige, die als Olympia-Fan vor Ort in Italien war, bei Sport1: "Ausprobieren würde ich es auf jeden Fall."

Doch erst einmal fokussiert sich Lückenkemper weiter auf ihre Leichtathletik-Karriere, im Sommer 2028 stehen schließlich schon "ihre" Olympischen Spiele an: "Und dann gucken wir weiter." Im Anschluss werde die Bronzemedaillengewinnerin von Paris mit der Staffel schauen, "ob ich dann überhaupt noch sage, ich möchte gerne Sport weitermachen, oder wie ich generell weitermachen möchte. Deswegen lasse ich das jetzt mal alles offen."

Wie Lückenkemper war Burghardt in Paris Teil der Bronze-Staffel des Deutschen Leichtathletik-Verbandes (DLV).