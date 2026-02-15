Monobob: Nolte führt - Spitze eng zusammen

Weltcup-Dominatorin Laura Nolte hat ihre Goldansprüche zum Auftakt der Bob-Wettkämpfe in Cortina d'Ampezzo eindrucksvoll unterstrichen. Die 27-Jährige führt nach dem ersten Lauf im Monobob mit 0,05 Sekunden vor der US-Amerikanerin Elana Meyers Taylor und setzte mit Bahnrekord im Cortina Sliding Centre ein Ausrufezeichen. Dritte ist Weltmeisterin Kaysha Love (USA/+0,10).

Die Gesamtweltcupsiegerin Nolte ging am Sonntagmorgen als erste in die Bahn und zeigte die sauberste Fahrt. Sie peilt in Norditalien ihr erstes Gold im Monobob an, nachdem sie bei der olympischen Premiere des kleinen Frauen-Schlittens vor vier Jahren in Peking nur Vierte geworden war. Lisa Buckwitz vom BRC Thüringen ist Siebte (+0,62), Kim Kalicki aus Wiesbaden liegt auf Rang zehn (+0,70).

Im Monobob wird mit Einheitsschlitten gefahren, weshalb die Weltspitze im Vergleich zum Zweier deutlich enger beieinander liegt. In Peking war das erfolgsverwöhnte deutsche Team in der neu eingeführten Disziplin komplett leer ausgegangen.

Und auch in Cortina können vor allem die US-Amerikanerinnen der Winterbergerin Nolte Paroli bieten: Olympiasiegerin Kaillie Armbruster Humphries lauert auf Rang vier (+0,34). Mitfavoritin Bree Walker aus Australien, die mit drei Weltcupsiegen im Gepäck nach Norditalien gereist war, hat nach einem völlig verkorksten Lauf schon 0,75 Sekunden Rückstand.