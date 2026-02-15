Monobob: Nolte zur Halbzeit auf Goldkurs

Weltcup-Dominatorin Laura Nolte hat ihre Ansprüche auf Gold zum Auftakt der Bob-Wettkämpfe in Cortina d'Ampezzo eindrucksvoll unterstrichen. Die 27-Jährige führt zur Halbzeit im Monobob mit 0,22 Sekunden vor der US-Amerikanerin Elana Meyers Taylor und greift am Montag (ab 19.00 Uhr/ZDF und Eurosport) nach dem Olympiasieg. Dritte ist Peking-Olympiasiegerin Kaillie Armbruster Humphries (+0,31).

"Ich bin wirklich sehr, sehr zufrieden", sagte Nolte, "bei mir ging es heute echt gut von der Hand". Auf ihrem Vorsprung wolle sie sich "nicht ausruhen. Zwei Zehntel sind nicht viel im Monobob."

Die Gesamtweltcupsiegerin zeigte am Sonntagmorgen die besten Fahrten und jubelte im Zielbereich mit breitem Lächeln den deutschen Fans zu. Die in Frankfurt am Main lebende Pilotin peilt in Norditalien ihr erstes Gold im Monobob an, nachdem sie bei der olympischen Premiere des kleinen Frauen-Schlittens vor vier Jahren in Peking nur Vierte geworden war.

Lisa Buckwitz vom BRC Thüringen ist trotz Startrekord im zweiten Durchgang nur Sechste (+0,92) und hat kaum noch Chancen auf das Podium. "Ich habe eine falsche Kufenwahl getroffen. Das ist schon sehr, sehr bitter jetzt", sagte Buckwitz: "Ich muss halt einfach angreifen." Kim Kalicki aus Wiesbaden (+2,00) hat mit der Entscheidung als 16. nichts zu tun.

Im Monobob wird mit Einheitsschlitten gefahren, weshalb die Weltspitze im Vergleich zum Zweier deutlich enger beieinander liegt. In Peking war das erfolgsverwöhnte deutsche Team in der damals neu eingeführten Disziplin komplett leer ausgegangen.

Und auch in Cortina können vor allem die erfahrenen US-Amerikanerinnen Meyers Taylor (41) und Armbruster Humphries (40) der deutschen Ausnahmepilotin Nolte Paroli bieten. Mitfavoritin Bree Walker aus Australien, die mit drei Weltcupsiegen im Gepäck nach Norditalien gereist war, hat schon 1,08 Sekunden Rückstand.

Die Entscheidung im Cortina Sliding Centre fällt in zwei weiteren Läufen am Montagabend. Nolte gilt auch im Zweierbob mit Anschieberin Deborah Levi als Topfavoritin und will an Olympiagold von Peking anknüpfen.