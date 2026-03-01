MotoGP: Bezzecchi gewinnt in Thailand - Márquez ausgeschieden

Der Italiener Marco Bezzecchi hat das erste Hauptrennen der neuen MotoGP-Saison gewonnen. Der Aprilia-Fahrer setzte sich im thailändischen Buriram vor den Spaniern Pedro Acosta (KTM) und Raúl Fernández (Aprilia) durch. Für die Ducati-Piloten um Titelverteidiger Marc Márquez war es ein Rennsonntag zum Vergessen. Der siebenmalige Weltmeister aus Spanien schied wie sein Bruder Álex aus.

Schon im Sprint am Samstag hatte Marc Márquez den Sieg verpasst, hinter Acosta kam er auf Platz zwei ins Ziel. In der Schlussrunde musste er seinen Landsmann aufgrund einer Strafe wegen eines Kontaktes überholen lassen. Bezzecchi war gestürzt, rehabilitierte sich aber einen Tag später mit einem souveränen Sieg. Es war bereits sein dritter nacheinander, schon die beiden letzten Rennen der vergangenen Saison hatte Bezzecchi gewonnen.

"Ich habe gestern (Samstag) einen kleinen Fehler mit großen Konsequenzen gemacht. Es war wichtig, heute zurückzukommen", sagte Bezzecchi, der von der Pole Position gestartet war: "Ich wusste, dass ich schnell sein kann, wenn ich vorne bin. Ich habe alles gegeben, um einen guten Start hinzulegen, und das Motorrad war perfekt."

Die Saisonvorbereitung war für Márquez nicht ideal verlaufen. Nach einer Schulteroperation hatte der 33-Jährige eine mehrmonatige Reha-Maßnahme absolvieren müssen. Im Rennen am Sonntag lag Márquez, von Position zwei gestartet, kurz vor Schluss auf Rang vier, beschädigte sich aber das Hinterrad und musste aufgeben. Acosta verlässt Thailand als Gesamtführender. Deutsche Fahrer sind in diesem Jahr in der Motorrad-Königsklasse wieder nicht am Start.

Nach dem Auftaktwochenende in Buriram stehen in der Königsklasse bis zum Saisonende noch 21 weitere WM-Läufe auf dem Programm. Am 12. Juli findet in diesem Rahmen der Große Preis von Deutschland auf dem Sachsenring in Hohenstein-Ernstthal statt. Das Saisonfinale steigt am 22. November im spanischen Valencia.