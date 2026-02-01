Nach doppeltem Stechen: Golfprofi Schott triumphiert in Bahrain

Golfprofi Freddy Schott hat in Bahrain seinen ersten Turniersieg auf der DP World Tour gefeiert. Der 24-Jährige aus Düsseldorf setzte sich nach vier Runden und doppeltem Stechen gegen den US-Amerikaner Patrick Reed sowie den Schotten Calum Hill durch und sicherte sich 467.000 Dollar (ca. 392.282 Euro) Preisgeld.

"Ich habe das Gefühl, dass ich nun auf der Tour angekommen bin. Ich habe den Sieg noch gar nicht realisiert und weiß nicht, was hier gerade passiert", sagte Schott bei MagentaTV.

Ein Trio hatte nach 72 Löchern mit jeweils 17 Schlägen unter Par gleichauf gelegen. Im Stechen schied zunächst Reed aus, dann setzte sich Schott auch gegen Hill durch.

"Ich hätte es auch auf dem normalen Weg gewinnen können, das wäre auch in Ordnung gewesen", sagte Schott: "Aber es auf diese Weise zu machen, fühlt sich noch besonderer an, deshalb bin ich einfach froh, dass es so gelaufen ist." In der Weltrangliste springt Schott, für den es sein 91. Turnier auf der DP World Tour war, von Platz 436 unter die Top 200.