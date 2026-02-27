Nach Olympia-Frust: Sonnekalb dominiert bei Junioren-WM

Eisschnelllauf-Talent Finn Sonnekalb hat seine Olympia-Enttäuschung gut weggesteckt und zum Auftakt der Junioren-Weltmeisterschaften in Inzell zweimal Gold geholt. Der 18 Jahre alte Erfurter siegte am Freitag zunächst über seine Nebenstrecke 500 m in persönlicher Bestzeit von 35,14 Sekunden deutlich. Danach lag er auch über seine Lieblingsdistanz 1500 m in 1:44,87 Minuten klar vorne.

Sonnekalb hatte im Vorjahr in Collalbo/Italien dreimal Gold bei der Nachwuchs-WM geholt. Bei den Winterspielen war er in Mailand aber mit den Plätzen 12 (1000 m) und 13 (1500 m) auch wegen der Folgen eines Infekts unter den Erwartungen geblieben.